冬季低溫來臨，許多人會藉由加熱型飲品溫暖手心驅走寒意，三片式馬口鐵罐銷售旺季來臨，大陸金屬包裝大廠業績加溫，福貞-KY(8411)、吉源-KY(8488)今日股價表現兩樣情，福貞漲幅逾2.5%、吉源則是跌幅在1.7%以上。

大陸金屬包裝行業近2年產品變化劇烈，產業及市場進行大幅的調整，陸續出現併購與整合等動作，法人預期，調整階段已漸漸結束，預期業者未來毛利率可望由谷底慢慢回升，食品飲料所屬金屬包裝行業可望穩步成長。

福貞-KY明年三片式鐵罐仍將發展客製化及特殊化罐型；二片式鋁罐產線將進一步優化，提升每噸鋁材出罐生產效率，並評估第四條二片式鋁罐產線佈局。另外，在食品飲料充填灌裝業務，將以多元化灌裝設備靈活配合各式需求。福貞多頭休息數後今日攻勢再起，早盤漲幅達3%。

吉源去年虧損的主因--原物料漲價及匯損、應收準備兩大評價因素，今年皆有所改善，法人預估，今年本業表現優於去年。今日吉源跳空開低後，空方占上風，跌幅約在1.7%左右。吉源總部與基地皆位於大陸，主要產品為三片式馬口鐵罐及兩片式鋁罐，年產各約20億及10億罐，營收佔比約7:3。

(時報資訊)