109年1月1日起，財政部有9項利民、便民新措施啟動，其中送給民眾的利多有6項，包括配合政府推動長期照顧政策，增訂長期照顧特別扣除額、修正薪資所得計算規定，合理化薪資所得稅負、營利事業從事受控交易，得於會計年度結束前進行一次性移轉訂價調整之規定、公司或有限合夥事業以未分配盈餘進行實質投資，免加徵5%營利事業所得稅、境外電商營業人應開立雲端發票及海關以直撥方式退還保證金，降低納稅人匯款手續費等多項新措施。

提升民眾及業者便利性的新措施有3項，包括新增行動身分識別認證機制進行使用牌照稅、房屋稅及綜合所得稅之查繳稅服務、擴大線上繳納營利事業所得稅、貨物稅、娛樂稅等稅款服務及小額郵包收件人得使用行動支付繳納進口稅款。

財政部進一步表示：為配合政府推動長期照顧政策，適度減輕中低所得家庭照顧身心失能者之租稅負擔，符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年定額扣除新台幣12萬元，並訂定排富規定，使政府資源有效運用。

在便民措施部分，財政部提醒民眾可透過具生物辨識功能的行動裝置，安裝T-FidO App，至內政部「臺灣行動身分識別」網站，使用自然人憑證插卡完成註冊，並使用T-FidO掃描網站上QR-Code，即可將自然人憑證與手機綁定。之後，免用實體憑證，就能辦理地方稅進行查繳稅及綜合所得稅查繳稅之服務。

(時報資訊)