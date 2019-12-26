武打巨星李小龍女兒李香凝近日控訴大陸快餐品牌真功夫，認為其酷似李小龍形象侵權。對此，真功夫表示，商標有經過大陸國家商標局嚴格審查，也已使用15年，對被起訴感到疑惑。

香港經濟日報報導，李小龍女兒擔任法人代表的Bruce Lee Enterprises，LLC，近日將廣州市真功夫餐飲管理有限公司訴至上海二中院，要求其立即停止使用李小龍形象並索賠人民幣（下同）2.1億，以及維權合理開支8.8萬元，並要求立即停止使用李小龍形象，在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關。

真功夫最新聲明稱，本案剛由法院立案，尚未開庭審理，暫不便發表意見，一切留待司法裁決。真功夫系列商標，是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權的，已經使用了15年。商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但商標一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。對於時隔多年後被起訴也很疑惑，正積極研究案情、準備應訴。

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