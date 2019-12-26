39歲柳岩因有著E罩杯火辣身材，被封為「乳神主播」，她因外貌出眾近年轉型為藝人，前天平安夜她曬出一組自己穿著平口低胸洋裝的美照，大秀精緻臉蛋與事業線，引來網友紛紛喊美翻，還有人笑說：「這個平安夜又大又白」。
柳岩先前曾參與電影《擺渡人》、《捉妖記2》，也曾自曝追求黃立行卻被拒絕，外型亮麗的她今年8月突被熱傳一口氣買了十間房子，還被拍到行政機關辦理相關業務，引來網友狂猜她致富主因，柳岩則生氣說自己是為家人辦理稅類業務，並非買房，「房子是用來住的，不是用來炒的」。
柳岩日前分享平安夜當天行程，說那天上午要彩排、下午要配音，路上還要跟工作人員對稿，回家就做菜犒賞自己，並秀出她穿著豔紅色低胸禮服的照片，直說：「我的平安夜好充實，你呢？」網友回應：「直播炒菜不？」、「姐姐這月都累壞了吧！在工作的同時要注意休息哦」、「就我一個想扯衣服的嗎」、「柳岩姐亮瞎了我的眼睛」。
(中時電子報)
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