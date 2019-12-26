一名住在美國密西根州的女子，已經參加了「RedditGifts」95次，卻不想今年老天給了她一份大禮。她的「秘密聖誕老人」竟然是美國著名的企業家比爾‧蓋茲（Bill Gates），他送了37公斤的豐厚禮物給她，令她驚喜不已。

正妹參加耶誕交換禮物 爽收比爾蓋茲贈37公斤大禮

謝爾比收到《大亨小傳》（The Great Gatsby）的精裝手稿，內附有作者費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）撰寫小說時手寫的筆記掃描。(圖/取自推特)

謝爾比收到《哈利波特》的樂高玩具。(圖/取自推特)

據《marketwatch》報導，這名幸運兒名叫謝爾比，某日她從比爾蓋茲手中收到了一系列她鍾愛的商品，諸如她喜歡的零食、《星際大戰》、《哈利波特》的樂高玩具，一條疑似獨家訂製的任天堂經典遊戲「薩爾達傳說」圖案的手工縫製毛毯，和《大亨小傳》（The Great Gatsby）的精裝手稿，內附有作者費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）撰寫小說時手寫的筆記掃描。謝爾比感動的表示：「我的婚禮誓言有部分句子出自《大亨小傳》，這是我最愛的小說且獨具意義。

不過最令謝爾比感到窩心的，還是比爾‧蓋茲以她母親的名義，向美國心臟協會捐贈一筆數額不詳的資金。她在Reddit上感性的表示「您以我母親的名義向美國心臟協會捐款，是我收過最特別的禮物，這一切意義非凡，我很難用言語表達。」

比爾‧蓋茲也在禮物中附上一張親筆簽名信，他寫道：「任何禮物都無法彌補失去重要之人的傷痛。聽聞你母親去世的消息讓我很難過，我已經以她的名義向美國心臟協會捐款。祝福你和家人能在耶誕佳節走出傷痛。」

除了謝爾比外，比爾‧蓋茲也送了禮物給她的貓。謝爾比表示未來將會繼續參加RedditGifts的活動，那帶給她非常多的樂趣。她開心的表示，自己已經等不及用禮物愛更多人，並將這份愛傳遞下去。

(中時電子報)