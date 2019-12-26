罷韓團體26日上午到中央選委會正式遞交罷免提議書，高雄市政府回應表示，這1年來市府團隊努力繳出亮眼成績單，特定團體卻「選擇性失明失聰、不聽不看」，市府表示遺憾，不過，對於罷韓團體的動作仍會尊重，高市選委會在收到中選會轉送的提議人名冊後，將依規定辦理。

高雄市政府表示，市府團隊這一年來努力不懈繳出亮眼政績單，特定團體選擇性失明失聰、不聽不看，市府只能表示遺憾，但細數市政成績，不但落實韓國瑜市長「貨出去人進來」目標，農產品外銷是去年的1倍、人口淨流入創10年新高、更改善長年水患問題、努力補救前市長陳菊遺留下來的5000個洞，重新還給民眾平坦安全的道路。

另外，市府指出，為落實韓市長「莫忘世上苦人多」理念，發放安心餐券、讓幸福小黃深入偏鄉，全力協助弱勢群眾。且招商方面有長足進步，觀光住宿旅客位居六都第一，更打擊空汙，以往空氣品質最糟的11月，創下首次全月沒有PM2.5細懸浮微粒紅害站日的新紀錄。

市府強調，罷免是人民權利，但法定市長就職滿1年才能推動罷免，罷韓團體卻從韓國瑜市長就任2個月就開始啟動，甚至高喊「高雄人對不起台灣」，已違反民主精神，讓神聖的民主場域淪為政黨鬥爭的工具。

高市府對於罷韓團體的動作表示尊重，高雄市選委會也將在收到中選會轉送的提議人名冊後，深入了解相關內容並依規定辦理。

(中時 )