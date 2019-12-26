大考中心今天公布109學年高中英聽測驗第二次考試成績，4萬4550人到考中，得A級者占12.20％、B級48.10％、C級37.49％，而F級為22.1％。今年兩次測驗都參加的3萬7256人中，在第二次測驗成績提升者僅34.39％，其他則維持不變或下降。

大考中心每年舉辦兩次高中英聽測驗，109學年第一次測驗在10月19日舉行，有10萬7746人到考；第二次測驗在12月14日舉行，有4萬4550人報考。考生在升大學時，可擇優使用。

大考中心主任張茂桂表示，第二次英聽測驗的成績，得A者有5434人、占12.20％，得B者有2萬1429人、占48.10％，得C者1萬6703人、占37.49％，得F者984人、占2.21％。其中，男生在A級、C級、F級略高於女生，女生僅在B級略高於男生。

張茂桂指出，109學年兩次英聽測驗都參加的有3萬7256人，在第二次測驗成績等級提升者有1萬2814人、占34.39％，維持不變有2萬3492人、占63.06％，下降者有950人、占2.55％，跟過去兩年差不多。

依規定，如果報考兩次，在升大學時可擇優使用。大考中心統計，109學年兩次英聽考試共計11萬5040人到考，其中得A級22.61％、B級39.79％、C級34.34％、F級3.26％。109學年與108學年相比，A級、B級接近，相差不到1個百分點；而C級增加2.9％；F級減少2.64％，為近3年最低。

大考中心副主任沈青嵩說，109學年第二次英聽測驗違反試場規則共計397件，其中未攜帶應試有效證件正本、且未於規定時間內送達者計384件，占到考生的0.86％，比第一次考試0.67％及去年第二次考試0.83％都高。

依照規定，考生應攜帶有效證件正本（如身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證）應試，尤其健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

沈青嵩表示，1月17日、18日將舉行學測，提醒考生一定要帶有效證件應試，否則每節扣1級分，一整天下來，會被扣很多分數，嚴重影響成績。

(中時 )