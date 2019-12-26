國民黨總統候選人韓國瑜，日前上年輕網紅節目《博恩夜夜秀》，觀看人次一天衝破230萬，不僅流量實力讓各界震驚，其表現更獲民眾盛讚，也讓不少民眾反思，韓究竟是否如網路攻擊的那麼壞？高雄在地人直言，韓上任一年高雄越來越熱絡，與過去判若兩城，這就是最大的政績！輿論的打壓，更凸顯了韓與台北市長柯文哲的處境落差。

網友在PTT論壇發文《客觀來說撇開食言韓總到底哪裡不好？》寫道：「客觀來說，韓也不是真的很爛啦！至少他的團隊有在做事情，至於做得多少、多好？這個就見仁見智了。」並強調：「如果要用『感覺』or『自己觀察』的話，每個人的感覺or自己觀察的點不太一樣，所以這個就比較不太好比較了，因為你覺得好的東西別人不一定覺得好。」

有人則語重心長回應：「我是高雄人，說真的一開始聽到韓總當半年要去選總統，也是蠻不能接受，後來慢慢地經過思慮沉澱後，心平氣和仔細想想，雖然他食言了、當著館長食言了，這個沒什麼好替他辯解，但是他上任後確實有在做事吧！怎麼會都視而不見？柯文哲隨便列幾項拆路橋、改建市場、什麼東西區計劃，一堆人就鼓掌拍手好棒棒，空空盪盪根本判若兩城！」

回文網友更表示：「沒有建設跟好的環境，你會想移居一個到處工廠煙囪污染看不到綠地藍天的地方嗎？根本不會，這就是高雄比其它縣市更需舉債建設的原因之一！事實上經過幾任市長跟韓市長的努力下，高雄也慢慢在蛻變進步，韓市長必須達到更高層級才能讓高雄轉變加快，創造台灣經濟的再次奇蹟，這完全沒有 : 什麼難以理解的！」

不僅如此，該網友振臂疾呼：「我覺得相信韓市長，痛苦會過去美麗一定會留下來，高雄一定會發財！這不是口號，房價漲幅只要在合理範圍就代表經濟的增長，因為去年底我就說高雄房價遠被低估，這一年果然飛快成長證明我說的。外地的大都在帶風向，在地的感受最真實，韓上任這一年以來高雄越來越熱絡，跟以往 空空盪盪根本判若兩城！」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)