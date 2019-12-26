檢調查扣賓利、瑪莎拉蒂、保時捷等名車 。（嘉義地檢署提供／廖素慧翻攝）

嘉義檢調查獲蕭姓大亨在嘉義的博賭網站機房 。（嘉義地檢署提供／廖素慧翻攝）

嘉義檢調查獲蕭姓大亨設於嘉義的博賭網站機房 。（嘉義地檢署提供／廖素慧翻攝）

嘉義檢調偵辦史上最大宗地下匯兌124億案， 再追查出52歲蕭姓博奕大亨是大咖客戶，匯兌至少26億，並查扣大批鑽石及賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等6部名車，單顆鑽石價值600餘萬，名車及鑽石總值數億元，檢方26日凌晨複訊後，依涉嫌賭博、洗錢防制等罪聲押蕭男及會計楊女。

明年總統大選逼近，檢警調大力掃蕩博奕，專案小組查獲蕭姓商人等人創設捷豹集團、設立勝富公司，是核心高階幹部，負責管理集團事務，自2017年間起至今年8月間，在臺北市、新北市、臺中市、嘉義市及高雄市等地，架設博弈網站，旗下分彩票、VR體系等包羅萬象賭法，提供賭客簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道分批自境外將賭金匯回26億餘元。

檢警調25日分別在臺北市、臺中市、桃園市、嘉義市及高雄市等72處所搜索，共查扣現金新台幣545萬餘元、港幣、人民幣、泰幣、日幣等外幣約96萬元，名車6輛、鑽石16顆、電腦65台、筆電2台、手機200支、U盾200支、銀行存摺等物證，通知、傳喚及逮捕百餘人到案。

蕭姓商人行事低調，但人脈深廣，在司法界、警調及政商界廣結善緣，此次遭查獲經營博奕網站，是否涉及總統大選地下賭盤，尚待檢警調深入調查釐清。

(中時 )