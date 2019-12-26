樹木成長過程中，常歷經不少風險，才能順利長成大樹，為促進樹木健康長大，降低樹木養護管理問題，行政院農業委員會林業試驗所積極推展健康苗木、樹木風險評估、樹木栽培養護技術加強與制度建立，並建置樹木醫學中心，期望營造樹木生長的友善環境，讓樹木在正確的養護過程順利生長，有效發揮環境保護的功能。

樹木具有環境綠美化、改善環境品質、減緩溫室效應與調節微氣候等功能。一棵樹從一粒種子播種、發芽、成長、到生長成一棵大樹，需經歷不少階段與時間，這過程中只要有任何狀況，可能就無法生長成一棵健康樹木，而不少民眾在種樹後，常任其自然生長，最後可能以死亡告終。樹木栽種後該如何照顧？工作項目包含樹木栽種時的植穴處理、日後的澆水工作、除草作業、土壤改良、肥料施用、樹木修剪、防風支柱架設與樹木病蟲害防治等，因此，樹木栽種後還有很多後續養護工作，小樹才能順利長成大樹。

林業試驗所說明，樹木健康與養護問題甚為多樣，依據多次現地勘察與各單位通報案件統計結果發現，樹木生長過程中最普遍發生的問題包括樹木遭病蟲危害、生育地不佳及人為傷害等，其中有很高的比例是人為管理不當，常見的狀況如不當修剪、硬鋪面設置、割草傷害等。該所希望藉由樹木養護制度的建置，並規劃未來建立區域樹木醫療網，加強樹木健康管理機制，減低重複性的樹木養護管理問題，促進樹木能健康長大。

林業試驗所所長張彬指出，為提升我國樹木醫學及樹木健康管理技術，及協助推動國內樹木保護制度，林試所每年不定期辦理樹木栽培養護研習班、研討會、宣導會或講習課程等一系列課程與活動，讓民眾與植栽綠美化維護管理的相關單位，對樹木栽種養護有更深一層的認識，減低各類樹木之天然或人為傷害，提升臺灣整體樹木栽種成效。

林試所中埔研究中心主任傅昭憲表示，中埔研究中心目前任務主要在推廣環境保護林研究工作，其工作項目包含海岸林、工業區與都市林等領域，各項工作的推廣重點在於：「樹木栽種-要種也要顧」，唯有良善的管理，才能讓樹木在生長過程順利長大，減低不必要的生長風險。中埔研究中心每年均會透過不同方式，讓民眾瞭解認識樹木照顧養護的方法與重要性，期望藉由育林、撫育管理技能與觀念的推廣，為臺灣打造美好的植栽綠美化環境，提升民眾生活環境品質。

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