全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業今年前11月銷售、出貨及合併營收，受中美貿易戰，經濟也不如原先預期等因素影響，均比去年同期下滑，今（26）日下午參加永豐金證券法說會，將說明2020年營運展望。今日股價平盤而以133.0元開出。

伸興因應大陸工資連年上漲，近年將大陸廠生產中低價位家用縫紉機型移往越南生產，但因美國最大客戶勝家縫紉機今年銷售不如原先預期，連帶也影響對伸興拉貨速度。第三季合併營收從去年同期23.46億元降至20.06億元，營業利益也降為3.63億餘元，稅前盈餘3.73億元，本期淨利2.77億元，EPS從去年同期6.67元降為4.48元。

伸興前三季合併營收46.7億元，毛利率從去年同期25.34％降至24.97％，營業利益6.93億元，稅前盈餘7.62億元、本期淨利5.70億元，EPS從去年同期12.73元降至9.25元。

伸興11月合併營收3.44億元，比去年同期衰退24.21％；前11月合併營收54.70億元，較去年同期減退11.77％。

(工商 )