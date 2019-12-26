一年一度全球音樂盛宴「2020維也納新年音樂會」即將在1月1日盛大登場，台視連續第18年獨家live轉播，並將於元旦當天晚間6點15分於衛武營國家藝術文化中心戶外劇場、臺南市立美術館一館中庭迴廊同步轉播。其中高雄衛武營由大提琴家張正傑、台視主播鄔凱雯擔綱主持，在台視錄影時正逢耶誕節前夕，張正傑特地準備奧地利傳統特產「咕咕洛夫（kouglof）」與凱雯一同歡度耶誕節。

咕咕洛夫撒上糖粉就像是白雪覆蓋，簡單的一道甜點卻有著濃濃的耶誕氣氛，更是很多歐洲家庭在耶誕節必做的甜點，張正傑表示：「這是很家常的甜點，做法簡單又美味，我常和小孩一起做，想要多一點裝飾的時候就加上葡萄乾或是水果乾點綴。」鄔凱雯則準備有著奧地利手提琴樣式的利口酒送給身為大提琴家的張正傑。

以往耶誕節和跨年都在工作中度過的鄔凱雯也透漏，今年跨年難得休假，打算和室友在家溫暖煮火鍋，而2020年第一天就準備南下高雄和衛武營的朋友們一起欣賞維也納音樂會的饗宴。對於2020年的新年新希望，鄔凱雯則透露：「打算再帶家人出國，希望在他們還有體力的時候，多花時間帶他們四處遊玩。」

(中時 )