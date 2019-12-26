張金堅醫師閱讀500多篇論文後，發現咖啡許多有助於健康的證據，他也提到，台大公共衛生陳秀熙副院長長年以來在基隆、台南、彰化、台東的社區調查追蹤，發現喝咖啡的民眾，對於第二型糖尿病、高血壓及減少大腸癌發生率有幫助，對壽命亦有增加。

其中黑咖啡是張金堅最愛的種類，他認為最能喝到純粹的風味，也是淺烘焙咖啡最適合的形式，但其他如拿鐵咖啡、卡布奇諾等，也可依個人喜好飲用，冲泡方式也因個人喜好而不同，不必堅持一定要使用何方式。

咖啡種類、沖泡方式相當多，張金堅認為只要多注意賞味期限，其他就選擇自己方便且喜愛即可。（圖／王永泰攝）

「很多人會執著濾紙、塑膠容器等是否健康，我覺得以現在食品管制衛生嚴格，只要挑選合格品牌的商品就不必擔心。」唯一張金堅認為要注意的，就是咖啡的保存期限，畢竟過期反而會產生有害成份或失去原有的香氣，而咖啡的保存期約半年，所以最好要格外注意。

除此之外，張金堅喝完一杯咖啡、就會再喝一杯水。「很多人把咖啡當成水喝，這是不正確的，因為咖啡會有利尿作用，會加速身體水分流失，所以應該額外補充水分。」

喝完咖啡的一小時後，張金堅建議也可考慮再喝一杯牛奶補充鈣質。「咖啡除了利尿，也會使鈣質從尿液中排出，但由於咖啡含有草酸，所以咖啡、牛奶同時喝不利於鈣質吸收，所以喝拿鐵咖啡較無助於補充鈣質。」

營養師夏子雯

(中時電子報)