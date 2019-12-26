群聯(8299)受惠NAND Flash(儲存型快閃記憶體)市況出現回溫訊號，2020年將開始改善，加上在SSD上也因經濟規模，出貨和市占未來持續看好，群聯今開高震盪，漲幅一度逾2%，股價最高達346元、創下兩年新高，在投信大幅買超下，群聯光是12月的漲幅已經超過2成。

受惠遊戲主機升級、5G基礎建設、固態硬碟升級等題材，推動NAND Flash需求回溫，市場狀況可望從2020年開始改善，群聯營運成長可期。

分析師認為，目前全球大型記憶體廠都是Controller IC廠商的主要客戶，韓國廠商控制晶片大都採自家設計生產，群聯主要掌握日本、美國廠商，控制晶片若無法與原廠合作，很難在NAND Flash市場生存，NAND Flash價格下跌後，將帶動各產品的容量的提升，目前快閃記憶體市場供需失衡的情況，已經受到上游原廠的重視，開始縮緊。

在SSD Controller部分，由於NAND原廠掌控多數市場，可供Controller廠取得之市場每年僅約1億顆，加上Controller開發成本極高，目前僅有群聯、SIMO等2家有經濟規模優勢，預期其他廠商將因競爭壓力而逐漸退出，未來群聯計畫憑產品優勢、多元應用、客戶布局等策略，將持續增加Controller市占和出貨。

另外，群聯自去年下半年開始與AMD開始討論共組PCIe 4.0生態圈，希望透過群聯領先業界的NAND Flash控制晶片先進技術以及研發能量，加速及擴大PCIe 4.0的相關應用，以共同因應高速傳輸及高畫質解析等高階NAND應用市場興起，後續也將持續與AMD緊密合作，共同驅動次世代的儲存應用技術。

群聯第三季單季合併營收為123.94億元、季增26.69%，毛利率季成長5.2個百分點至27.4%，歸屬母公司淨利為16.31億元、季增109.32%，每股淨利8.28元，合併營收、歸屬母公司淨利都寫下歷史新高表現；累計前三季合併營收為315.20億元、年增2.79％，平均毛利率年成長1.5個百分點至24.3%，歸屬母公司淨利為32.92億元，每股淨利16.71元。

(時報資訊)