誰是過去10年NBA最強球星？《紐約時報》26日給出了答案，結果讓外界相當意外！《紐約時報》找來7名權威記者投票，包含《紐約時報》資深記者史坦在內的5人，都把過去10年最強球星選票投給柯瑞，「小皇帝」詹姆斯僅獲2票。

「詹姆斯雖在東區連8年闖進總冠軍賽，還用『決定』改變自由市場操作規則，」史坦表示，「可是柯瑞重新定義投籃距離上限，也開啟了NBA三分狂潮，他是過去10年以來最強球隊的招牌球星，連5年闖進決賽，更拿3次總冠軍。」

只是史坦不禁先替自己「消毒」一下，「可能兩人打成平手，算是比較公平的結果，但我認為這種情況不太可能出現，我還是會把票投給柯瑞，他是過去10年最強球隊的基石，但我必須重申一下，詹姆斯真的沒有比柯瑞差到哪去。」

《紐約時報》另一名權威記者卓普也說明把票投給柯瑞原因，「詹姆斯的統治力是無庸置疑的強大，但真正定義NBA這10年的人還是柯瑞，他改變了球賽，勇士也改變球隊對防守的認知，柯瑞更累積不少個人榮耀，我們暫時別考慮未來了吧！」

(中時 )