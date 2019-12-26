美股休市，外資放假，台股維持量縮整理，指數12000點上下狹幅震盪，預估今天成交金額約1100億元。

分析師指出，美中貿易緊張緩和，消費者支出持續成長，且美股趨勢持續向上，聖誕節後外資買盤慣例回籠，目前台股在外資放假期間，維持高姿態整理，在聖誕節後外資買盤回籠後，有利於台股向上挑戰新高點。

此外，央行本周公布11月證券劃撥存款餘額飆上2兆708億元，創下歷史新高，較10月大增378億元，證券劃撥存款連3個月維持在逾2兆元水位，11月M1B及M2年增率分別上升為7.46％及4.14％，貨幣供給年增率維持金交叉，因此，短線雖然指數面臨整理，但預期資金仍在，有利挹注台股動能。

從光學、散熱族群到今天LED族群輪漲表現，台股盤面短期一直呈現族群健康輪動，消息面、題材面都有機會帶動相關族群走勢，建議投資強勢股區間操作。此外，即將進入新的一年，近期櫃買指數領先創高，投信作帳中小型股明顯，剩下四個交易日，也留意部分個股結帳賣壓。

(時報資訊)