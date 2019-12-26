饗賓餐飲集團看好國人偏好日本料理，斥資1.1億元打造集團第7個、主打日料的高價自助餐新品牌「旭集」，首店進駐信義遠百A13的9樓，自25日起試營運、將於31日正式開幕。總經理陳毅航表示，希望能重現「饗饗」單店年營收突破4億元佳績。

饗賓餐旅集團目前共7個品牌，包括10家「饗食天堂」自助餐廳、1家高價自助餐廳「饗饗」、18家川菜餐廳「開飯川食堂」、4家泰式餐廳「饗泰多」、2家「朵頤」排餐館、4家「果然匯」蔬食餐廳，加計此次開出的新品牌「旭集」，合計全台共40個據點。

「旭集」全台首店占地350坪、設有288個座位，以1區1名店設計概念打造9大餐區。設計上以土牆、竹編、實木、花窗等日式元素打造店面風格，展現不同的日本風情，讓消費者除了享受美食味覺外，也能同步享受視覺及聽覺饗宴。

陳毅航表示，台灣人對日料別有情愫，且「饗饗」開幕2年多迄今仍一位難求，顯示高品質自助餐市場仍具成長空間。2年前便動念發想以日料為主軸的新自助餐品牌，此時開出「旭集」為天時地利都到位，平均客單價約1200～1400元，希望未來能在台開出3～5家店。

饗賓在ATT 4 FUN開設「饗食天堂」、微風信義開設「饗饗」，此次於信義遠百A13開出「旭集」，在美食一級戰區的台北市信義區集結3大自助餐品牌。陳毅航指出，「饗饗」明年營收可望上探4.2億元，「旭集」坪數及座位數均與「饗饗」相當，希望能繳出相同佳績。

饗賓今年展店腳步放緩，年初開出「開飯川食堂」台中中友店、6月開出「果然匯」板橋店，此次開出新日料自助餐品牌「旭集」，合計新展3家店。陳毅航預期，今年營收估約36億元，較去年成長1成。

展望明年，陳毅航表示，「饗食天堂」規畫在高雄義享天地，打造坪數達560坪的新一代6.0旗艦店，並規畫新展3家「開飯川食堂」、1家「饗泰多」，在展店效益及既有店面營收成長帶動下，目標明年營收達41～42億元，年增達約15％。

陳毅航表示，饗賓近10年來著重基礎工程紮根，如擴建央廚、購地興建大型倉儲中心、購置14台物流車，農產品產地直購、統一採購、倉儲及配送等，讓效益達到最大化。未來希望發揮自助餐及川菜優勢，可能推出麻辣鍋吃到飽品牌，目前設定2025年掛牌上櫃目標。

(時報資訊)