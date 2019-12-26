一年一度的聖誕佳節來臨，無論情侶、親友都會齊聚過節，各地精彩活動也接力登場。永慶房屋深耕在地，今年配合內湖區和大安區活動，出人又出力，除了在大型園遊會中免費贊助帳篷，設攤與里民同歡，也在平安夜時刻與里長扮成聖誕老公公，穿梭鄰里間報佳音。

不僅如此，今年永慶房屋支援雙北市各地區舉辦聖誕節活動，總共超過200場！陪伴在地鄉親度過別具意義的聖誕節。

深耕在地 陪里民提前歡慶耶誕 里長也誇讚！

台北市內湖區週美里於12月22日提前歡慶耶誕，舉辦大型聖誕節聯合園遊會，今年聖誕節活動也結合公益，號召民眾響應愛心捐贈，響應創世基金會捐贈發票活動、如家中有舊衣服、舊枕頭套可提供給流浪動物之家，而鄰近動物醫院也提供免費寵物健檢。

永慶房屋除熱情贊助20頂帳篷，更由永慶房屋內湖區店長姜富源帶領同仁，在園遊會現場設置攤位，準備棒球九宮格遊戲，及卡通圖案氣球，陪大、小朋友玩遊戲同樂。現場只要加入永慶會員或在門店粉絲團按讚，並tag一位好友同時留言：「永慶實價登錄3.0，看得到門牌才是真實價登錄！」就可以參加抽獎，同時宣傳永慶率先推出的「實價登錄3.0」服務給民眾體驗。

永慶房屋內湖區店長姜富源帶領同仁，在園遊會現場設置攤位，準備棒球九宮格遊戲。

姜富源表示，永慶房屋與在地週美里丘麗玲里長長期合作，過去里上辦音樂會等活動都會主動參與協助，丘里長也時常到永慶房屋門市走動，交流里上新建設等資訊，同仁則會分享在地商圈發展狀況。丘里長表示，舉辦活動是希望營造社區價值，在耶誕前一週，社區就已點上美麗燈飾，增添過節氣氛，打造成為內湖新亮點。她也稱讚永慶房屋同仁，在社區積極服務，也配合鄰里活動，主動協助社區需求，「永慶人真的很棒！」

永慶房屋準備卡通圖案氣球和糖果，陪大、小朋友同樂。

永慶人化身小天使陪里長扮聖誕老人 歡喜報佳音

大安區仁慈里則是選在平安夜當天，與當地教會共同舉辦報佳音活動，永慶房屋大安區店長鄭宏恩表示，永慶深耕在地多年，仁慈里陳麒中里長每逢佳節都會與里民同歡，永慶更是每次都不缺席的小幫手。這次平安夜報佳音活動，永慶房屋特別幫里長準備聖誕老人裝，永慶人也戴上耶誕頭飾化身小天使，用步行方式繞行仁慈里，沿途經過商家、路上行人、公園里民，送上聖誕快樂祝福並發送糖果，整個鄰里都感染濃濃的耶誕氣息。

永慶房屋和仁慈里陳麒中里長繞行仁慈里，送上聖誕快樂祝福並發送糖果。

鄭宏恩說，永慶人不只提供專業的購售屋諮詢，只要鄰里大小事絕對義不容辭！近期包括中秋節、冬至都有協助辦理活動。明年初也會應景舉辦春節揮毫，歡迎在地鄉親一起來參加。陳麒中里長表示：「永慶人真的很熱情，從上任里長到現在，只要有活動，一定都會出席，不管是出借帳篷、提供點心飲料，大家都全力相助！主動、積極、熱心更令人讚賞；除了活動，社區內大小事也會不時幫忙，就算只是路過里辦公室，也都會來打聲招呼，就好像是里辦公室的一員，也是里民的好厝邊。」

永慶房屋深耕在地，只要是永慶房屋直營門市範圍內的各鄰里、社區，有任何活動需求，都歡迎撥打專線「0800-661-111」，永慶房屋同仁就會熱情提供協助！

永慶房屋特別幫仁慈里陳麒中里長準備聖誕老人裝，永慶人也戴上耶誕頭飾化身小天使。

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(中時電子報)