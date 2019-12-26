志工將一箱箱連署書堆疊。()

前高雄市文化局長尹立今日現場照 (翻攝網路直播)

WECARE高雄代表尹立(前高雄市文化局長)、公民割草行動代表李醫師、台灣基進張博洋與81氣爆自救會會長陳冠榮等四人，今日上午赴中選會提交連署書，宣布啟動罷免高雄市長韓國瑜。

擔任罷免案領銜人的陳冠榮列舉的罷免理由如下：1.韓國瑜違背誠信原則，當選後四個月就去選總統；2.韓國瑜的施政滿意度全國最低；3.韓國瑜政見都是謊言；4.韓流出現是紅媒炒作；5.韓國瑜屢屢發言歧視，破壞城市及國家形象。

尹立指出，目前已累積30萬份罷韓連署書，25天內審查通過後，第二階段要在60天限時連署22萬8千份。相關網路連署作業也由公民割草行動持續進行。公民割草行動代表李醫師說，未來將全面合作，推動罷免。

尹立表示，今日提罷免案後，未來中選會會把案子轉給高雄選委會，但高雄選委會都是高雄市政府的人馬，等於是要韓國瑜處理自己的罷免案，尹立呼籲這種不合理的規定應盡速修法。

張博洋說，昨日晚上發生有民眾貼在安全帽上的高雄光復貼紙，遭到韓粉撕毀的事件。而韓國瑜當高雄市長後，韓粉就開始侵犯他人表達意見的自由，讓台灣人失去免於恐懼的自由。

尹立引用韓國瑜說過的「票多的贏、票少的輸」並指出，韓國瑜說罷韓大遊行有很多外國人參與，並質疑很多參與遊行的都不是當地人，但照規定只有高雄市民才能連署罷免。目前的觀察是市區的年輕人表較多。

尹立指出，韓國瑜在今年6月宣布參選總統，而公民團體在6月27號才開始提出罷免連署，且韓國瑜提出的摩天輪、挖石油等等，沒有一項兌現，高雄市府的預算書在這個會期也都沒有提到。唯一能講的只有清水溝和鋪馬路，但這本來就是市府固定在做的。

有媒體提問指出，韓國瑜說罷韓行動是總統府祕書長陳菊的體系在主導，也是派系分贓，尹立回應，這次的罷免案無關選舉及個人，現在也沒有半個民進黨人在這。這樣的說法也證明了韓國瑜一貫的信口開河。

(中時 )