婦聯會和辜嚴倬雲告內政部 慘吞敗訴 11:002019/12/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，且改選後辜嚴倬雲遭撤換主委由雷倩擔任，婦聯會因不願簽署行政契約，而辜嚴倬雲也不服被內政部撤換，都提行政訴訟，台北高等行政法院都判決敗訴、駁回請求。 (中時 ) #嚴倬雲 #辜嚴倬雲 #婦聯會 #敗訴 #內政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 新住民聚北車高唱臺版聖誕歌 04:102019/12/22 《旺來報》 國泰金和線上學習平臺PaGamO合作 藉遊戲強化反毒教育 17:452019/12/23 科技 頂新三重舊廠通過都市計畫變更 將送內政部審議 19:582019/12/23 生活 茂德三重廠變更過關 侯：透明讓所有人檢驗 10:592019/12/24 政治 內政部「加強宣傳」警消加薪利多 耿繼文：麥擱騙！ 15:482019/12/24 社會 明年元旦起 地方議會問政全都露 16:102019/12/25 政治 表彰治安貢獻 內政部：12月30日訂為全國保全日 18:072019/12/25 政治 風雨生信心！婦聯會28日舉辦跨年音樂會 09:382019/12/26 政治 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 苗栗幼兒園驚傳火警 54名師生受困陽台 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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