罷韓團體今（26）日早上正式遞交罷免提議書至中選會，不過針對罷韓團體質疑，未來罷韓流程，將由選委會審核後，轉到高市選委會，質疑恐出現「球員兼裁判」不中立。對此，高市副市長葉匡時反嗆，如果照這邏輯來講的話，現在執政黨的中選會主委是李進勇，你們信任他嗎？「這樣總統選舉結果，我們也無法相信。」

葉匡時表示，罷韓現在仍處提案階段，第一階段將連署書送到中選會，中選會將進行核定，了解連署過程有沒有非法的，或是不屬於高雄市民等等後，才能夠立案；現在還是剛開始，還沒成案，「我也不方便做什麼理論」，完全由中選會，還有高雄市的選舉委員會來處理。

至於罷韓團體質疑，未來罷韓程序勢必得由高市選委會走完，引發行政不中立質疑。葉匡時表示，據了解總幹事會是高市民政局副局長，但如果照此邏輯來講，現在執政黨中選會的主委是李進勇，你們相信嗎？你們信任他嗎？那這樣這次總統選舉結果，我們也無法相信，對不對？

(中時 )