台中市將12月30日訂為「台中市保全日」，警民合作經驗推廣到全國，內政部25日已核定12月30日為「全國保全日」。

交通部長林佳龍之前擔任台中市長時，結合保全業者，運用分布在各社區及商業場所等場域、建築的保全人力，加入守護地方安全的新力軍，首創12月30日為「台中市保全日」，表揚當年度有功的保全人員及公司。

對內政部25日已核定12月30日為「全國保全日」林佳龍在臉書發文表示，樂見台中經驗推廣到全國，警力結合民力，形成綿密社會安全網，維護治安不能只依賴警察，結合民力，才能形成綿密的社會安全網。

林佳龍在文中指出，學校、大樓、社區、機關、公司，許多公共場所或私人空間，都有保全人員，提供守衛、維安等服務，其實具有高度的公共性，只要跟政府結為夥伴，就能有效提升治安。他強調，將「民力」納入拚治安的第一步，就是政府跟保全業從監管與被管的關係，進化成合作的夥伴關係，在既有管理措施新增更多輔導。

林佳龍說，他與內政部長徐國勇晤面，分享台中推動「台中市保全日」的情形，建議推廣到全國；徐國勇研議可行，與保全業界洽商後，核定12月30日為「全國保全日」。

民力與警力攜手，在社區大樓或各場所的犯罪行為或嫌疑人更無所遁逃，加上警方提升公設與私人監視器整合的科技執法，改善治安，提供民眾安全的生活環境。

(中時 )