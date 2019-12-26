「109年對地綠色環境給付計畫」相關措施即將開始受理申報了！行政院農業委員會農糧署表示，該計畫每年全國統一於1月受理申報作業，考量申報期間適逢春節假期，特別延長受理期限，自明（2020）年1月2日至2月7日止，請符合資格且有意願參加的農友，務必把握於申報期間，攜帶證明文件到戶籍所在地公所、農會完成全年兩個期作申報作業。農糧署說明，包含明年最受農民朋友關注的「農業環境基本給付」、「水資源競用區耕作制度轉型措施」及其他各項獎勵措施，都必須於期限內完成申報，請農友特別注意。

農糧署表示，為提高國產糧食供應，同時提供農友復耕多元選擇，明年持續鼓勵農民在適地適作原則下，以契作方式種植非基改大豆、硬質玉米、小麥、毛豆等具進口替代或外銷潛力的「契作戰略作物」，並依作物品項給予每公頃3萬-6萬元獎勵金。另外，農友也可從該署公告40項全國適用及5項地方政府自提的「地方特色作物」選擇種植，種類多元，同時兼顧地區特性，每公頃也能領取2.5萬元獎勵金。

此外，為維護有限農業生產環境資源，並重視農地生產與生態環境多功能價值，109年起針對非都市土地特定農業區及一般農業區之農牧用地，申辦「對地綠色環境給付計畫」轉（契）作及種稻（含稻作直接給付）措施者，經勘（抽）查合格，除原獎勵、給付金外，再給予「農業環境基本給付」每期作每公頃5,000元；未符合該計畫基期年資格土地，實際種植農糧作物者，可申報自行復耕種植登記，同樣能領取農業環境基本給付。但辦理生產環境維護（含耕作困難地）、林木、庭園景觀栽植或零星點綴栽植花木造景的土地，則不核予農業環境基本給付。

近年來氣候異常頻仍，一期稻作時常面臨供水不穩定風險，為維持糧食安全、糧價穩定與農民收益，明年持續針對石門水庫、新竹上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫下游及曾文-烏山頭水庫等水庫灌區內經選定的農地，辦理第1期作耕作制度轉型措施，不限是否為基期年農地均可參加，除了鼓勵種植綠肥、景觀作物或辦理翻耕，並給予每公頃7.6-8.7萬元獎勵金；對於選擇不種稻，改種其他作物（大宗蔬菜及易產銷失衡作物除外）者，也能領取每公頃3-9萬元獎勵金，農友可依個人意願自由參加，希望藉由引導農民調整耕作模式，以因應氣候變遷衝擊。

農糧署再次叮嚀，計畫採實質登記制，無論參加哪種措施，都必須於規定時間內完成申報作業，逾期一律不予受理，請農友特別注意，儘早完成申報，安心好過年！

(工商 )