台中市議會國民黨團26日針對台中市政府廢止中火2部機組的執照，國民黨團書記長張瀞分與藍營議員們，全力支持市府的執政抗空汙，先公後私、先大後小。張瀞分強調，盧秀燕市長及國民黨台中市所有立委候選人及黨籍議員都是「抗中火、保台中」的大聯盟；要求中央落實公投通過的「以核養綠」，要求台電逐年減煤，還給中部人乾淨的空氣。

「抗中火保台中、拒絕謀財害命！」張瀞分說，中火存在幾10年，最近4、5年才有空汙問題，這是民進黨錯誤能源政策造成的，簡直就是謀財害命，抗中火不是選舉議題，是在為民眾爭一口新鮮空氣。中火是中部最大汙染源，也是國營單位，執政抗空汙，先公後私，先大後小才有公信力，市府做的沒有錯。

張瀞分指出，中央包括總統、經濟部長及台電都說過台灣不缺電，台電也說市府廢止2部機組他們會照做，不致於缺電；但是要向市府提出損害賠償！市府的錢都是納稅人的錢，請問民眾因空汙得到肺癌是不是也該向台電求償？台電你賠得起嗎？

黨團幹事長陳政顯表示，台電不超燃，市府就罰不到！政府本來就該依法行政，也請中央政府遵守700多萬公投民意，以核養綠，並尊重台中市生煤管制條例，這是地方自治權。

張瀞分強調，盧秀燕市長及國民黨台中市所有立委候選人及黨籍議員都是「抗中火保台中」的大聯盟，為了民眾的健康，我們要求中央落實公投通過的「以核養綠」，並要求台電逐年減煤，一定要還給中部人乾淨的空氣；拒絕用肺發電、還給中部人乾淨的空氣。

(中時 )