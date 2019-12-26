張金堅醫師說，咖啡雖然優點很多，但也並非無所不能，例如雖然可降整體癌症風險，但肺癌與小孩白血病卻仍然屬於例外，咖啡不但無法預防，這類患者也建議少喝咖啡。「到底原因為何？還是個謎，但研究文獻報告較持負面的結果。」

不只如此，張金堅也提醒，「12歲以前的孩童、懷孕婦女不適合喝咖啡。」太小的孩子因為骨骼尚未發育完全，最好不要喝咖啡，此外，研究顯示，孕婦喝咖啡可能使嬰兒體重減低，如果不想冒險，最好在孕期中還是忌口比較好。另骨質疏鬆的人喝咖啡要減量，而且要補充鈣質。

那喝咖啡到底會不會傷胃？「沒有研究能證實，喝咖啡會導致胃部疾病。」所以張金堅認為空腹喝咖啡如果很舒服，未嘗不可？「但是如果有胃食道逆流或潰瘍疾病，最好還是吃飯後再喝咖啡，以免咖啡刺激胃酸分泌，會讓病況更惡化。」

經過8年的研究，張金堅除了專研醫術之外，現在也儼然成為咖啡達人，原本有痛風宿疾的他，現在居然也不再發作，體會咖啡的好，他笑說「再忙也要喝一杯咖啡，希望大家能一起喝出健康。」

名醫咖啡養生法：

1. 每天喝3杯黑咖啡

2. 選擇淺烘焙咖啡豆，保留最多抗氧化物

3. 早上9~10點、下午3~4點，喝咖啡CP值最高。

4. 一杯咖啡搭配一杯開水，補充身體水分。

5. 喝咖啡1小時後喝牛奶，補充鈣質。

6. 無論哪種咖啡，最重要是注意保存期限。

7. 胃有宿疾，飯後再喝咖啡。

乳癌權威 張金堅

身為乳癌防治基金會董事長，張金堅連假日都忙於服務病友。（圖／張金堅醫師提供）

(中時電子報)