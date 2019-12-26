一項新的研究發現，媽媽在懷孕之前或是懷孕期間罹患了糖尿病，將來孩子在40歲時罹患心臟病的風險就會增加，研究刊登在《英國醫學期刊》（BMJ）。

在丹麥Aarhus大學醫院臨床流行病學系的研究作者Yongfu Yu博士及其團隊表示，在研究中發現1重要且有效的策略是，應針對育齡婦女進行糖尿病篩檢以及早預防。

研究人員分析了1977年至2016年間，240萬名在丹麥出生的兒童的相關數據，隨訪時間長達40年。從分析中發現，在懷孕之前或懷孕期間就得到糖尿病的人，相較其他沒有罹患糖尿病的母親，孩子長大後有早發性心臟病的風險高出29%。

研究還發現，孩子的母親若是糖尿病患者，孩子罹患特定類型心臟病的比率更高，特別是心臟衰竭，占了45%、高血壓疾病占78%，以及深層靜脈血栓形成高達82%和肺栓塞91%。

由於這是1項觀察性研究，因此無法確定兩者條件是否成立。但是，研究仍提供了參考依據，若孕婦罹患了糖尿病，尤其是有心臟病史或患有糖尿病併發症的族群，孩子日後罹患早發性心臟病的發生率有增加趨勢。

Yongfu Yu博士指出，還需要進行更深入的研究，以確定懷孕期間如何做好血糖控制，才能最大程度地降低其子女未來罹患心臟病的風險。

(中時電子報)