親民黨副總統候選人宋楚瑜今日再度痛批蔡政府打算倉促讓反滲透法草案於31日三讀通過的作為，認為這樣的作為違反民進黨前輩昔日追求的自由民主目標。親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也質疑按照民進黨的版本若通過後將成為一部難以約束的法律。

宋楚瑜說民進黨如今在立院有絕對多數，但下次立委選舉大家都曉得民進黨不可能再過半，如今民進黨這樣用舊民意強迫通過關係幾百萬人言論、行動、思想自由的倉促立法，完全違反當年民進黨前輩奮鬥希望讓台灣成為自由民主國家的目標，用舊民意孤注一擲，違反全世界民主主流價值和運作程序。昨天蔡英文公開承諾應該好好審查討論，如果一個現在執政的政府領導人，公開做的承諾都不能兌現，這還能叫民主國家嗎？他和郭台銘交換意見時就談到，反對民進黨在31日強行通過反滲透法，否則人民將上街頭抗爭台灣將變得像香港一樣。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則質疑，蔡英文說要好好討論，但反滲透法草案沒進入立法院委員會審議，只有31日一天時間怎麼好好討論？親民黨認為應該選完把時間空出來再由新民意決定。另外李鴻鈞也指出一般法律條文當中會有一條規定該法施行細則由主管機關訂定，但本次立法裡面沒有寫，連哪個主管機關定相關細則都沒有規範，將讓反滲透法變成無上權力的法，很多作為可以用口頭行政命令實施，無法約束。

親民黨發言人于美人也提到，台灣民間信奉的媽祖、關公等神明都來自大陸，兩岸宗教交流頻繁，依照反滲透法規定只要跟大陸有資金往來就可能認定被滲透，如果宮廟去大陸接受招待，對方幫媽祖關公打了金牌，等到選舉時只要這些宮廟不支持民進黨，就可能遭到指控被滲透了，屆時將人人自危。年輕人也不要以為反滲透法與自己無關，只要親戚朋友跟大陸有任何資金往來，又站在民進黨政府對立面，就可能遭指控被滲透。不僅如此就算創業，資金是全世界流通的，怎麼可能知道沒有任何一塊錢和大陸有關？反滲透法通過後為了避免麻煩將只有一個辦法：不要站在民進黨對立面。

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(中時 )