婦人差一點匯款給自稱石油大王的詐騙集團，蘆竹分局即時阻止。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

1名婦人在25日帶著100萬元來到蘆竹區中正路上某銀行打算匯款，行員覺得有異，於是暗中報警，員警趕到後，婦人一臉不悅，堅稱男友在土耳其鑽探石油急需資金，要員警不要多管閒事，最後偵查隊隊長親自出馬，婦人才被說服，聽從員警建議，回到派出所內報案。

資助石油大王？刑警隊長識破阻詐

蘆竹分局表示，這名59歲的婦人堅稱月前在網路上認識的男友是位鑽探石油大王，只是因一時資金調度有困難，才會開口向他借錢，起初無論員警如何輪番勸導，婦人就是充耳不聞，員警不得已，只好將他請回派出所。

蘆竹分局偵查隊隊長蔡效岳知悉後，便決定親自勸說，沒想到兩人一見如故，相談甚歡，不到半小時就信服，聽從隊長的話，向派出所報案。

蘆竹分局呼籲，網路詐騙不易追查，跨境匯兌更是不攔阻，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，呼籲民眾要小心。

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(中時 )