陸媒報導，晶電(2448)25日與大陸LED顯示器大廠利亞德集團、無錫市梁溪區共同簽署三方合作協定，將成立合資公司，打造全球首座Micro LED顯示產品量產基地。晶電今股價以利多反應，並帶動隆達(3698)、億光(2393)等LED族群發光，股價逆勢強漲。

晶電今(26)早發布公告表示，集團目前正與利亞德集團洽談合資方案，雙方擬成立合資公司，並視營運需求分階段投資，目前所簽訂的投資協議，仍需待相關法定程序完成後，才會進行正式投資，投資金額若達公告之標準，將依規定進行相關公告。

據陸媒指出，晶電係透過旗下轉投資公司元豐新科技，與大陸利亞德集團以及無錫市梁溪區簽訂三方合作協議。利亞德集團將與晶電集團成立合資公司，未來雙方將在無錫興建全球首個運用巨量轉移技術實現最小尺寸Micro LED顯示產品大規模量產基地。

進入傳統淡季，晶電10、11月營收仍淡，法人推估第四季營收持平至減少1成內，但因設備資產減損會比上季減少，虧損情況可望收斂。

另外，隆達目前已順利打入電競筆電大廠的供應鏈，隆達今年Mini LED背光就已量產出貨，主要鎖定32吋電競監視器螢幕，隨著打入高價的電競筆電供應鏈，明年占比可望進一步提升。

繼32吋Mini LED背光量產出貨之後，隆達打入高單價的電競筆電供應鏈，接獲17.3吋Mini LED背光訂單，預計2020年量產出貨。今年隆達的Mini LED背光占整體背光不到1成，2020年可望推升至2成以上。

(時報資訊)