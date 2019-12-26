經濟部能源局25日召開2020年再生能源躉購費率審議會，敲定正式費率，與12月初預告時差異不大，整體費率維持相同。為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，1至20kW級距太陽光電躉購費率，由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小。由於費率大致符合預期，且在屋頂型的價格有利於業者推廣，今天太陽能族群整體表現優於大盤，早盤包括茂迪(6244)、益通(3452)、碩禾(3691)、太極能(4934)、安集(6477)等股價都力守紅盤。

能源局表示，由於地面型種電土地取得困難，因此「風雨操場」就成種電最好選擇，不過由於風雨操場高度較一般地面型高，業者提出設置成本較貴，能源局則在這次審議會中，確認採取額外附加來補貼期初設置及日後維護。不過類似的情況在農地、魚電共生上則因相關證明文件不足而沒有給予額外獎勵。

太陽能模組廠安集今天將舉行法說會，早盤股價漲逾5個百分點，安集今年第三季單季EPS為0.49元，累計前三季EPS為1.68元。安集是目前國內少數獲利的太陽能廠，去年每股純益為2.42元，今年前三季合併營收為12.27億元，年減8％。由於多雨氣候影響系統客戶安裝時程，使今年安裝量略不如去年。安集主要經營太陽能模組與電站業務，其中模組貢獻超過8成營收而電站業務則一直穩定貢獻獲利。

(時報資訊)