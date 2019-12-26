台彩威力盃少棒賽今年已舉辦了第七屆，所有比賽經費則來自於2012年威力彩頭獎得主大方捐助1.2億元，中獎彩券人大方回饋，不但彌補他人在年少時沒有辦法完成的棒球夢遺憾，更造就了台灣棒球界無數個明日之星。

目前才台彩威力盃才舉辦了七屆，台彩公司總經理蔡國基說，今年U12世界少棒賽，中華隊拿下冠軍，其中有14名球員曾經打過威力盃，也有很多小孩都是第一次代表縣市政府參賽，都引以為榮，時間一久，即可以看出台彩威力盃少棒賽事是培育國手的搖籃。

每年台彩威力盃少棒賽一定在花蓮舉行是有典故，蔡國基表示，這場賽事所有經費是由一位中威力彩頭獎幸運兒的捐贈。威力彩頭彩彩金18.16億元在2012年12月6日開出，當天中頭彩幸運得主有3名，每人各得6.05億元，其中有一位是花蓮人。因他小時候非常喜歡打棒球，但家庭經濟情況不佳，被迫放棄打棒球的夢想，因此，他中了頭獎後就決定捐1.2億元，希望圓他兒少的夢想及回饋故鄉，這筆錢在花蓮長期舉辦全國性少棒賽，讓花蓮和全國的小朋友都來花蓮比賽棒球一圓自己年少的夢想，也希望有更多人到花蓮觀光客，促進當地經濟繁榮，回饋故鄉。

蔡國基指出，這名捐贈活動創下2項紀錄，一、是公益彩券史上單筆捐贈運動賽事最高金額1.2億元。二、是少棒賽獎金最高的賽事─每場總獎金高達200萬元，其中冠軍100萬元、亞軍50萬元、季軍20萬元、第4名10萬元、其餘5至8名每隊各5萬元。而且這些獎金都是專款專用包括提供給球隊添購配備、訓練球員營養金、對外參賽以及移地訓練等費用，且須向各縣市請領，因此不會有高額獎金落入個人口袋或移作他用的情況。一場威力盃預算經費約為600萬元，以一年一場計算，推估至少可以舉辦20年。

蔡國基表示，為了感念這個威力彩中獎人的大方回饋，台彩威力盃棒球賽每年固定在12月第一周舉行為期4天的賽事，各縣市都可報名一隊，花蓮則可以報名2隊，其中參賽場地、交通、吃住等費用都全包，讓所有球隊都無後顧之憂。今年除了馬祖連江縣因人口少沒有棒球賽外，全台有21隊參賽，據透露，這名中獎人每年都會親自到威力盃觀賽。

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