苗栗幼兒園驚傳火警 28名師生受困陽台 11:172019/12/26 中時 何冠嫻、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗市驚傳火警，54名師生受困陽台。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗幼兒園驚傳火警 師生受困陽台 苗栗市華民街幼兒園26日驚傳火警，2樓廚房起火煙霧瀰漫，幸苗栗縣消防局即時趕抵獲救，將園內44名幼童、10名老師安全疏散，無人員傷亡。 苗栗市幼兒園2樓廚房26日突然起火，煙霧迷漫，其中有4名老師、24名學童受困3樓。苗栗縣消防局獲報出動苗栗、頭屋、特搜人車前往灌救，孩童們以手帕掩住口鼻，在消防隊員引導下脫困，安全疏散園內44名幼童、10名老師，20分鐘後將火勢完全熄滅，無人傷亡。 (中時 ) #陽台 #幼兒園 #26 #苗栗市 #廚房 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄男酒駕拒攔撞警車 警連開26槍制止 08:452019/12/22 社會 中華醫大耶誕送愛 贈送國小、幼兒園及圖書館原創繪本 15:112019/12/23 生活 扮聖誕老公公 陳超明赴幼兒園發糖果 15:232019/12/24 政治 白雲國小、十分國小幼兒園進行城鄉共學 一起遊戲一起過耶誕 18:412019/12/24 生活 挺民企 陸國務院發布26條穩就業措施 19:012019/12/24 財經 陸穩就業加力 發布26條措施 04:102019/12/25 全球財經 今日溫暖聖誕 明晚間起氣溫驟降 07:442019/12/25 生活 民調高低很正常！鄭文燦稱韓柯分心為墊底主因 11:052019/12/25 政治 對台26條》台灣運動員享主場優勢 體育署：遵守規範 18:332019/12/25 體育 嘉義博奕大亨遭聲押 查扣鑽石、瑪莎拉蒂6名車數億 11:042019/12/26 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 Volvo損失？半夜2點接電話的業務離職 網抓出「真兇」 - 社會 苗栗幼兒園驚傳火警 54名師生受困陽台 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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