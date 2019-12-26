苗栗幼兒園驚傳火警 師生受困陽台

苗栗市華民街幼兒園26日驚傳火警，2樓廚房起火煙霧瀰漫，幸苗栗縣消防局即時趕抵獲救，將園內44名幼童、10名老師安全疏散，無人員傷亡。

苗栗市幼兒園2樓廚房26日突然起火，煙霧迷漫，其中有4名老師、24名學童受困3樓。苗栗縣消防局獲報出動苗栗、頭屋、特搜人車前往灌救，孩童們以手帕掩住口鼻，在消防隊員引導下脫困，安全疏散園內44名幼童、10名老師，20分鐘後將火勢完全熄滅，無人傷亡。

(中時 )