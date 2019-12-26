位於新北市林口區文化三路一段上的新建案「善田笠品」經過4次法拍皆流標，現在則淪入金拍市場，一拍底價較第一次法拍打了約77折，降至4.17億元，預計在12月31日執行一拍。

根據住展雜誌資訊，「善田笠品」是2015年推出的預售案，總規劃29戶，包含2戶店面、27戶住家，預售時期每坪開價4字頭，高於市場行情1~2成，後來因為銷售不佳、建商財務出問題，淪為法拍屋。

「善田笠品」今年5月第4拍底價從一開始的5.4億降至2.76億，單價從每坪43萬降至約22.2萬，仍以流標收場。法拍業者指出，該案合併多戶拍賣，加上法拍單價和區域落差不大，難吸引自住客出手。

如今該案將進入金拍市場，將在12月31日執行一拍，底價約4億1745萬。好房網引述房仲說法指出，該案名目上雖是整棟拍售，但潛藏著產權問題，建議民眾在買預售時，最好注意建商財務狀況是否為一案建商以及預售案無做財務信託、履約保證等問題。

(中時電子報)