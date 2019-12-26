前主播陳谷蒨被起訴透過友人在大陸購買俗稱「魔鬼光儀器」的雅鉻雷射光儀，未經許可輸入來台後，在她經營的美容會館內為客戶施打電射光，高院維持一審判決，依違反醫師法等罪將她判刑1年、可易科罰金，併科罰金30萬元。可上訴。

判決指出，陳女是美魔安生物科技等公司負責人，並設立「美魔安私人會館」從事保養品、化妝品、食品等之販售及美容業務，她在10年前未經許可擅自大陸輸入「魔鬼光儀器」來台，並置放在她經營的會館門市內。

2014年間，陳女明知自己並無合法的醫師資格，竟利用雷射光儀器，在會館門市內，為3名女客戶施打雷射光，執行雷射光療之醫療行為、業務，且她另涉以不實的製造廠商標籤紙黏貼在化妝品的瓶身上對外販售。

台北地院將陳女判刑1年，她提上訴請求給予緩刑，但高院認為她未與告訴人等達成和解，且告訴人在審理時都表示不願意原諒她，陳女雖表示願支付公益捐款，以求為緩刑之宣告，但法官認為仍認不宜為緩刑的宣告，駁回她的上訴。

(中時 )