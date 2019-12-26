「大學法第25條條文修正案」已三讀通過，增列歸化新住民為特種身份，報考大學考試。但有消息指出，台灣師範大學華語文教學系碩士班近日舉行入學考試，一名已入國籍的新住民考生，仍需與本國生一同參加筆試，憂心權益受損，教育部則回應，待6個月完成子法修訂後，將以外加名額錄取。

根據2020年台師大華語文教學系碩士班招生公告顯示，教學方式與實習制度等課程設置，針對不同學習者所規畫，其中包含外籍生、國際學校、僑生與新住民等。

招生公告也指出，該所招生對象有4種，分別為：本國生、外籍生、僑生及港澳生、陸生；至於考試方式，僅本國生需參加筆試，通過後才能再參加口試，其他身分考生則是僅以書面審查免筆試。

北一女退休教師賴院霖為新北市客家同鄉會文書。他表示，會內一名來自緬甸的王姓新住民會員，畢業於緬甸大學英文系，嫁來台灣後，才開始學習中文，並在東吳大學英文系就讀，畢業後，則在國內從事緬甸語教學。

賴院霖指出，王女為求精進中文教學，近期申請台師大華語教學研究所，書面資料都已送抵所辦審核，後來發現新住民的報考方式完全不同於外籍生，必須與本國生一同參加筆試，但從語言能力來說，王女來自緬甸，雖已取得身分證，中文能力仍與本國生有落差，未參加筆試。憂心王女受教權益受損，因此向立委陳學聖陳情。

台師大回應，依照教育部〈外國學生來台就學辦法〉規定，已入籍台灣或具有台灣身份證者，不符合外國學生報名資格，建議由本地生管道申請。若王小姐未來想就讀該校，且對報名資格及相關入學管道仍有疑義，台師大國際事務處樂於協助，釐清從哪一個管道報名入學。

教育部表示，「大學法第25條條文修正案」已於11日通過，教育部將於6個月內研訂配套子法，保障新住民配偶歸化為我國國民後，可循適當升學方式進修、升讀我國高等教育。

教育部強調，近期正積極研訂授權子法，在此期間會請各校，如遇有新住民配偶報名時，應先受理，並將其求學背景及不同資歷納入審查考量，待子法施行後，可以外加名額錄取，維護權益。

立委陳學聖表示，對於教育部作法表達贊同，認為這是很務實的做法。他並提到，過去接觸過相當多類似案例，都是在東南亞母國具備高學歷，盼來台生活後，能學習語文，但受諸多法律限制，而無法繼續念書，現在教育部能體察新住民的實際需求，放寬相關條例，不分黨派都該支持，如此作法不只能讓新住民獲得認同感，孩子看到媽媽持續升學，更能帶動親子共同學習意願。

(旺報 )