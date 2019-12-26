一般認為喝不加糖、不加奶的黑咖啡較健康，研究指出，現在又有新喝法，在咖啡裡加3種調味，除了提振精神，還能改善肝臟功能又更燃脂。
肝臟與身體代謝脂肪的功能有很大關係，《早安健康》報導，日本肝臟病學會醫師船津和夫表示，咖啡中的「綠原酸」原本就有改善消化器官機能的作用，咖啡加入下列3種食材，不止護肝還能減少體脂肪。
1. 黑胡椒
黑胡椒所含的肝素有促進血液循環的作用，因此可幫助促進脂肪燃燒，而且黑胡椒還能提升整體香氣。
2. 肉桂
肉桂有提振活力、刺激生理循環等作用，在咖啡中加半匙肉桂粉，可幫助控制血糖並減重；有經痛困擾的人也很適合飲用，但懷孕中則應避免。
3. 豆漿
不習慣喝黑咖啡的人，可以加20c.c.的無糖豆漿到咖啡裡，不但低熱量、好入口，而且絕對比加砂糖、奶精健康。
不過船津和夫也提醒，咖啡最晚要在睡前2個小時前喝完，以免影響睡眠；此外，腸胃不適的人也不建議喝太多咖啡。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。