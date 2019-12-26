一般認為喝不加糖、不加奶的黑咖啡較健康，研究指出，現在又有新喝法，在咖啡裡加3種調味，除了提振精神，還能改善肝臟功能又更燃脂。

肝臟與身體代謝脂肪的功能有很大關係，《早安健康》報導，日本肝臟病學會醫師船津和夫表示，咖啡中的「綠原酸」原本就有改善消化器官機能的作用，咖啡加入下列3種食材，不止護肝還能減少體脂肪。

1. 黑胡椒

黑胡椒所含的肝素有促進血液循環的作用，因此可幫助促進脂肪燃燒，而且黑胡椒還能提升整體香氣。

2. 肉桂

肉桂有提振活力、刺激生理循環等作用，在咖啡中加半匙肉桂粉，可幫助控制血糖並減重；有經痛困擾的人也很適合飲用，但懷孕中則應避免。

3. 豆漿

不習慣喝黑咖啡的人，可以加20c.c.的無糖豆漿到咖啡裡，不但低熱量、好入口，而且絕對比加砂糖、奶精健康。

不過船津和夫也提醒，咖啡最晚要在睡前2個小時前喝完，以免影響睡眠；此外，腸胃不適的人也不建議喝太多咖啡。

(中時電子報)