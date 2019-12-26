桃園鐵路高架化改為地下化，預算從308億元暴增到1056億元，交通部今年5月30日送案到環保署，7月22日環保署專案小組初審要求「補正再審」。環評委員25日再審該案，僅用50分鐘火速通過，引發外界疑慮。

桃園市長鄭文燦26日對此表示，鐵路地下化是桃園的改革建設，也是市民的共識，對桃園的都市發展及交通建設具有關鍵地位，從擔任市長以來，爭取五年，環評審查過兩次，並不是一次審查過關，而且計畫經過可行性報告、綜合規畫到環評不同階段，計畫審議將近4年，並不是很短時間內通過，而是努力了很久。

鄭文燦指出，台北鐵路地下化花了1800億15年推動完成，高雄鐵路地下化至今花了1000億，目前還在進行第三期工程，桃園鐵路地下化1000億的規模是合理的，台北和高雄不叫浪費，在桃園就叫浪費是不公平的。

他說，桃園繳交給政府稅金超過2000億，桃園產業發展全國第一名，人口發展一年4萬人更是全國第一，這個條件底下，桃園有必要不只是讓鐵路地下化，也要讓捷運能夠在桃園一條一條興建，讓北桃成為一個小時的軌道生活圈，這個對於提升國家的競爭力有非常大的幫助。

外界也質疑是否在總統大選前迅速讓桃園鐵路地下化環評過關？鄭文燦強調，這案子審了很久已經5年了，包括環評已經審議兩次，該討論的問題都討論完畢才會通過，而現在是剛好排12月通過，如果說要講選前操作的話，坦白講應該要更早的時間就來通過才對。

(中時 )