高通本月初發表旗艦級晶片驍龍（Snapdragon）865，並選擇由台積電負責生產代工，高通的說法是基於代工廠產能和技術考量，但韓媒大爆內幕，認為高通是擔心S 865晶片技術被三星偷走，趁機優化三星自家Exynos系列晶片。

高通這次最新亮相的三款5G處理器，包括旗艦級的驍龍865，由台積電7奈米製程吃下代工肥單，而中階的驍龍765、驍龍765G，則由三星的7奈米製程所生產。

高階處理器之所以下單給台積電，高通的解釋是，選擇晶圓代工廠考量的因素包括晶片技術和供應能力等。不過，Business Korea爆料指稱，三星的7奈米布局較台積電提早好幾個月，仍無法吃到高階S 865訂單，只分配到中階S765、S765G，真正原因是高通擔心三星抄襲晶片的製程技術。

報導指出，蘋果A系列處理器和華為海思的情況也相同，選擇交給台積電代工，就是為了保持自家技術的優勢，不讓三星Exynos晶片超前。

由於，三星不僅是一家掌握晶片設計技術的公司，還是晶圓代工巨頭，上下游整合一條龍全包，各家廠商憂心訂單若全給三星，商業機密恐遭竊取，影響自身競爭力。

(中時電子報)