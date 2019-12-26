台北市長柯文哲26日赴議會對「卡神」楊蕙如申請市府補助疑義專案報告，議員李明賢、秦慧珠質疑，整件事從頭到尾怪怪的，恐怕有人護航，柯文哲對此回應，這也不要說護航，是有關心，但不能說關心就不對。

「卡神」楊蕙如網軍案延燒，被揪出楊主導的易始公司也有向北市府申請補助，李明賢今指出，過去北市政風處稱調查2周出來，但現在卻還不見報告，整件事從頭到尾怪怪的，有沒有人護航。

柯文哲說，北市補助32件當有2件卻是公關公司，的卻怪怪的，但一定合法只是不合理，應該叫法律漏洞；政風處長沈鳳樑說，經逐一核對資料，招標過程沒有違法。

秦慧珠接著追問，有沒有人護航？哪些議員關心？這些問題必須公開透明，議員洪健益有沒有關心？前議員顏聖冠有沒有關心？前議員謝維洲、王孝維有嗎？民進黨不敢面對他們議員關心的議題。

柯文哲回應，這也不要說是護航，是有關心，也不能說關心就不對，有直接找他的他知道，他的部分沒有洪健益、阮昭雄，也沒有遇到謝維洲和王孝維。

不過，當秦慧珠問顏聖冠有沒有每天纏著你？柯文哲僅說，沒有每天啦。

(中時 )