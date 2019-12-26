年關將近，年終大掃除的預約幾近滿額。居家服務中心表示，若來不及完成年前大掃除的民眾也可以預約年後打掃，還有優惠價可享。

根據信義居家服務中心統計，截至12月25日止，雙北地區的「大掃除」已額滿、鐘點清潔（不登高、不拆窗）目前已預約超過8成，桃竹地區大掃除及鐘點清潔皆已額滿，台中以南的地區尚可預約，但大掃除和鐘點清潔的預約量已達7成，越接近過年能選擇的打掃日期越少，建議還沒預約民眾儘快卡位!

清潔廠商為鼓勵民眾提早預約，之前都有都作早鳥專案95折的優惠，每週再抽出一名幸運兒，免費贈送年後清潔服務。但越接近農曆新年，清潔人力越供不應求，因此，年終大掃除施作日自12月26日以後價格微幅調漲。

信義居家為提醒民眾儘速預約，即日起至1月22日前預訂年前大掃除，另推出贈送完工小物及加購洗衣機清潔優惠，讓家人新年穿衣舒適又安心！ 若來不及完成年前大掃除的民眾也不用擔心，年後清潔的預約優惠方案即將開始。

(工商 )