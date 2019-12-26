原本統治印度市場的大陸App正逐漸失去其領先優勢，數據顯示，印度開發者已經快速崛起，奪回被大陸搶走的本土市場。

界面新聞報導，行動分析平台Appsflyer最新數據顯示，2019年Q2、Q3，印度版本Google Play Store和App Store排名前200的App中，多達41％來自印度本地開發者，高於去年同期的38％。

另一方面，前200名的App中，來自大陸的App下滑至38％，該數字在2018年同期還有43％，如今已經和印度開發者黃金交叉。2018年，印度排名前100的安卓App中，有44個都來自中國公司，其中包括TikTok、UC瀏覽器、NewsDog（騰訊投資的印度版今日頭條）等。

但報告稱，如今印度在餐飲、購物和旅遊等App領域擴大自身的主導地位，而在遊戲、新聞等領域的市占也重回第一，把大陸App擠至第二。

(工商 )