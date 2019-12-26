凱基證券為慶祝中華開發金控60周年推出的【閃耀60百萬豪禮歡樂送】活動圓滿落幕，日前由凱基證券董事長許道義親自抽出Toyota百萬名車、幸福極光雙人遊的2位幸運得主。

凱基證券表示，此次大方回饋客戶的活動，受到客戶熱烈參與，客戶參與越多就有越多抽獎機會，一起爭取百萬元的豪華名車、極光雙人遊等好禮，活動期間為許多客戶進行理財規劃，共創造出近6萬個抽獎機會，成功打造出雙贏局面。

凱基證券致力發展以客戶需求為導向的投資理財服務，有計畫培訓專業顧問團隊，提供多元的海內外金融產品，除針對高資產客戶提供客製化商品，同時也用心規劃一般投資大眾的理財產品，隨時滿足不同客群需求的投資理財服務。

例如凱基證券提供的定期定額服務，台股可投資的股票檔數為同業中最多，更首創定期定額美股ETF服務，產品線從積極到保守、股票到債券、個股到產業，應有盡有，讓投資人擁有最多元的投資選擇。

凱基證指出，新的一年即將來臨，未來將持續透過專業顧問團隊高素質的人力，結合專家團隊資源，在金融科技工具的輔助下，精準掌握客戶需求，提供與需求零距離的全方位理財服務，致力成為值得客戶信賴的理財好夥伴。

(工商 )