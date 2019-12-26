國民黨總統候選人韓國瑜昨在政見發表會重申，上任後會立即重設特偵組，查辦蔡政府任內不法情事。對此，前總統陳水扁不滿表示，韓國瑜想靠這招來就他的民調，完全門都沒有！阿扁建議韓國瑜，若真的要救民調。應該馬上宣布若自己當選總統，若沒辦法將阿扁抓去關，就馬上下台一鞠躬。這樣多少還有選票。

阿扁解釋，特偵組，全稱為「最高法院檢察署特別偵查組」，於2007年4月任內設立，就是因為特偵組前身查黑中心，被當時的國民黨立委批評是黑機關，所以阿扁認為一定要法制化，來專責偵辦總統、副總統及五院院長、等黨政高層官貪污或重大舞弊案。

但是特偵組最後的發展，卻完全變成政治鬥爭的工具，追殺阿扁。完全抄家滅族。來迫害阿扁。後來特偵組在2017年1月1日蔡政府上台半年多後遭廢止。

阿扁也在最後呼籲韓國瑜，民主怎麼能再往回走呢？怎麼可以讓特偵組再死灰復燃呢？成為政治鬥爭的工具。所以，「韓國瑜啊，你搞錯了，你知道嗎？」。

(中時電子報)