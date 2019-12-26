新北市衛生局日前抽驗50件網路販售的「特定用途化粧品」、「彩粧」、「香氛」及「美髮系列」等4大類化粧品，其中有17件不符規定。（譚宇哲攝）

新北市衛生局日前抽驗50件網路販售的「特定用途化粧品」、「彩粧」、「香氛」及「美髮系列」等4大類化粧品，其中有17件不符規定，不合格率高達34％，又以標示不符占最大宗，衛生局表示，已分別依化粧品衛生管理條例及化粧品衛生安全管理法規裁處，或移請所在地衛生主管機關追辦。

新北市衛生局副局長許朝程表示，此次抽驗網購50件化粧品，依產品風險特性檢驗品質項目，如特定用途化粧品檢驗「防曬成分及止汗成分」、彩粧類檢驗「重金屬及微生物」、香氛類檢驗「塑化劑及甲醇」、美髮系列檢驗「類固醇及黃樟素」。

許朝程指出，17件違規產品中，「標示不符」占65％，其次為「未經核准即輸入併無中文標示」占24％、「防曬含量不符原申請含量」占5.5％及「製造場所未完成工廠登記」占5.5％，唯品質皆沒有問題，不會危害人體健康。

許朝程提醒，2021年7月1日起，除免辦理工廠登記之化粧品製造場所生產之固態手工香皂外，國內、外化粧品製造或輸入廠商在產品流通前都必須完成產品登錄。

販售未經核准的特定用途化粧品，如防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑、牙齒美白劑等，可依化粧品衛生安全管理法最高裁處100萬元，並可按次處罰，如製造場所未完成工廠登記，最高可裁處500萬元，並可按次處罰。

(中時 )