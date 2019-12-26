雖然華府的印太戰略一向主張聯合亞太盟國限制大陸影響力，但隨著美國川普政府連連對日本與南韓分別在貿易與軍費上施壓，不僅引起該國國內反彈聲浪，也給飽受貿易戰影響的大陸「見縫插針」的機遇，藉機拉攏日韓等美國亞太傳統盟友，除了改善與日韓關係。專家認為，由於川普經常批評盟友，促使這些國家必須多方下注。

隨著美國川普政府連連對日本與南韓分別在貿易與軍費上施壓，不僅引起該國國內反彈聲浪，也給飽受貿易戰影響的大陸「見縫插針」的機遇，在中日韓三國峰會上拉攏日韓兩國。

綜合外電報導，中日韓三國領導人25日於大陸四川舉行三國高峰會談，其中將共同合作促進朝鮮半島非核化，以及積極推動2020年簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等，以及加快三國自由貿易協議談判的共識，一旦成形將重塑東亞經貿格局。

在中日韓高峰會中，也給北京加強與日韓關係的機遇。在中日關係方面，大陸國務院總理李克強與日本首相安倍晉三的會談中除了繼續溝通明年大陸國家主席習近平以國賓身分訪問一事之外，並確認開創日中新時代的方針。而在中韓關係上，韓聯社指出在北韓和美國對話陷入僵局下，韓中領導人共同強調北韓和美國對話的重要性具有深遠意義。

對於改善中的中日關係，香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯表示，中日關係的改善取決於多種因素，除了大陸仍是日本最大的貿易夥伴之外，加上川普經常批評盟友，讓他們對美國的防務承諾信心下降，在貿易和防衛上都讓日本感到不安，使得日本必須要多方下注。

而中國大陸社會科學院日本研究所所長楊伯江分析，東北亞地區實際上存在兩股力量，一是從雙贏邏輯出發來推動地區多邊和雙邊合作，促進地區合作共榮，「這個標誌就是中日韓合作機制」；而另一為安全對抗來掌握、維護自身利益的如美日韓安全合作。他指出，「中日韓做得好一些」，就會將美日韓聯盟中的日本和南韓吸引到中日韓機制，有利於沖銷美日韓聯盟在東北亞地區的「負面能量」。

(中時電子報)