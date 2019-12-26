基隆市政府今年在西岸碼頭辦跨年晚會、元旦一早在海洋廣場升旗迎曙光，除免費升旗專車陪民眾看日出，公車處在跨年晚會結束後，機動加開14線班次疏運，配合台鐵與國道客運加開9線公車，參加台北跨年的基隆市民，也不用擔心無法返家。

市公車處表示，1日0點30分從公車總站發車，行駛路線計有：101和平島、103八斗子、104新豐街、201深美國小、203深澳坑、204教忠街、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城、505大武崙、601四腳亭、602暖暖等。

另配合台鐵及國光客運國道加班車抵達基隆時間，機動加開9線班車載運民眾，時間於2時及2時50分於公車總站發車，計有103八斗子、104新豐街、201深美國小、203深澳坑線、302中山高中、402堵南里、501國家新城、505大武崙、601四腳亭。

明年元旦升旗活動，各區加開免費專車，接駁行駛路線及發車時間：中正區發車時間、地點：04：40八斗子車站及04：45和平島阿拉寶灣，沿站接駁。信義區發車時間、地點：05：00深美分站，分美的世界和培德路二路，沿站接駁。

中山區發車時間、地點：05：00中山區公所前站牌，沿站接駁。七堵區發車時間、地點：04：50百福社區百福宮及05：00七堵郵局，直達海洋廣場。暖暖區發車時間、地點：04：50碇內郵局及04：50幸福華城龍門谷，沿站接駁。安樂區發車時間、地點：05：15國家新城拱門及05：00武聖街口，沿站接駁。

專車回程資訊(原路返還)：於公車總站發車，07：05起依序開車(各區發車時間07：05七堵區、07：10暖暖區、07：15安樂區、07：20中山區、07：25中正區、07：30信義區)

詳情公車處網站查詢http：／／www.klcba.gov.tw／releaseRedirect.do？unitID=1＆pageID=642

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