《華爾街日報》周三報導，中國政府這些年來提供華為高達750億美元的稅收減免、直接注資和低價資源等支援，以協助該公司加速擴展全球版圖。

業界表示，獲得中國政府大力支持的華為以低價策略在全球快速竄起，其產品價格比同業便宜多達30%。

北京當局從25年前開始扶植華為技術，在華為積極爭取國內外5G電信網路設備市場之際，中國政府的大力支持是其他國家質疑其政商關係和政府影響力的主要原因。美國擔心華為的電信設備會將全球客戶的網路資料交給中國政府，但華為已強調永遠都不會這麼做。

報導指出，這些年北京提供給華為的大部分金援，約460億美元，是透過貸款、信用額度等國家援助，另透過科技業減稅方案，華為在2008年至2018年間省下約250億美元稅金，還享有16億美元補助金與20億美元的購地折扣。此外，北京亦提供華為一些無法量化的協助，包括插手擺平了華為的逃稅案。

(時報資訊)