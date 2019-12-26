朱立倫與台中市9位國民黨籍立委候選人合體，高喊「抗中火保台中」、「總統換人、空氣換新！」（陳世宗攝）

「鐵腕廢止操作許可證、國民黨守護市民健康！」台中市政府昨天廢止中火2部機組許可證，韓國瑜競選總部主委朱立倫與台中市9位國民黨籍立委候選人及黨團議員26日合體，高喊「抗中火保台中」、「總統換人、空氣換新！」朱立倫呼籲民進黨民代也站出來一起抗空汙、救台灣！

朱立倫今天南下台中為國民黨9席立委候選人，拉抬造勢，首站就到台中市議會國民黨團與9位立委候選人等，一起成立「抗中火保台中」大聯盟！

朱立倫指出，中央包庇護航中火，說反核卻繼續用核電是選舉手法，民進黨不該用人民的肺來換反核神主牌，人民的健康才是神主牌，請蔡政府尊重民意，大家爭口新鮮空氣。

朱立倫強調，藍營支持綠能，符合世界趨勢，但反對貪汙無能的綠能，4年來綠能未見明顯增加，去年甚至還減少；市府依民意及法規要求中火減煤，是依法行政，為了人民健康，請民進黨的民代站出來一起抗空汙，因為人民的健康最重要。

國民黨台中市立委候選人林佳新、顏寬恆、沈智慧、黃馨慧、楊瓊瓔、李中、 江啟臣、莊子富、黃仁與黨團議員們表示，肯定市府廢止中火兩部機組許可證，也砲轟民進黨錯誤的能源政策，拒絕用肺發電，「總統換人、空氣才會好」，並揚言中火如果再蠻橫，為了民眾健康，他們絕對抗議到底。

第三選區立委候選人楊瓊瓔說，台中人不是塑膠做的，台中人一起來做市府的後盾，讓中央知道「台中人不是塑膠做的」，台灣沒有缺電危機，只有空汙危機！抗空汙是每個台中人的心願，健康不分藍綠，台中人拒絕用肺發電，捍衛台中人的健康是民意代表理所當然的職責。

第四選區立委候選人黃馨慧，用台語金包銀歌詞「我們性命不值錢」形容，民進黨為了力推「非核家園」，不顧民眾健康，犧牲台中人的肺，綠立委「護航」到底，孩子未來在哪？全球都在立法防制菸害，推行戒菸運動，民進黨一邊花400億推長照政策，一邊賣廉價菸，來補貼國庫。

黃馨慧痛批說，民進黨立委利用國會人數優勢，強行通過假「空汙法」，護航中火送給台中人10＋2機組，還有100萬噸生煤，像這樣的政府和立委，大家還要忍受多久？呼籲1月11日為了自己和孩子的健康，勇敢站出來去投票，大聲拒絕「用肺發電」！2020人民要贏！

(中時 )