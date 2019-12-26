調查班56期26日結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，他就是台大國企系畢業的洪婕庭。外型亮麗的他大有來頭，除了曾是全大運游泳選手外，還有參賽時因太美震懾全場，被封為全大運人氣美少女。(鄧博仁攝)

調查班56期26日結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，他就是台大國企系畢業的洪婕庭。外型亮麗的他大有來頭，除了曾是全大運游泳選手外，還有參賽時因太美震懾全場，被封為全大運人氣美少女。(圖文／鄧博仁)

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