調查局有正妹 洪婕庭電眼迷人 12:292019/12/26 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 調查班56期26日結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，是台大國企系畢業的洪婕庭。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 調查班56期26日結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，他就是台大國企系畢業的洪婕庭。外型亮麗的他大有來頭，除了曾是全大運游泳選手外，還有參賽時因太美震懾全場，被封為全大運人氣美少女。(鄧博仁攝) 調查班56期26日結業，其中有一位正妹堪稱本屆「嬌點」，他就是台大國企系畢業的洪婕庭。外型亮麗的他大有來頭，除了曾是全大運游泳選手外，還有參賽時因太美震懾全場，被封為全大運人氣美少女。(圖文／鄧博仁) (中時 ) #正妹 #全大運 #調查局 #美少女 #全場 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹穿高領毛衣 傲人渾圓包不住 10:342019/12/22 正妹 人臉辨識王立強受訪、受審影像為同一人？調局否認 11:312019/12/22 社會 韓國正妹同事仙氣逼人 網跪求職缺 12:542019/12/22 正妹 獨／方文琳23歲正妹女兒露臉 咖啡店打工圈粉 13:122019/12/22 娛樂 正妹手握「姊夫棒」夜市淡定打遊戲 網友暴動：考手排車 22:002019/12/22 社會 正妹熱褲破洞 蜜桃臀炸出掀暴動 13:062019/12/24 正妹 正妹醉倒想去摩鐵 洗完澡竟神展開 15:212019/12/24 日常 正妹開車緊握排擋 專業手勢網嗨翻 22:342019/12/25 日常 網PO「校園擁50克毒品才算販毒」 調查局抓到禍首 08:232019/12/26 社會 正妹水電工架勢十足 真面目網驚呆 10:102019/12/26 正妹 政治熱門新聞 急了？王浩宇吐真言：韓國瑜可能贏… - 政治 總統政見會後街頭民調出爐 網驚：最近怎麼都輸 - 政治 名嘴車上聽韓國瑜政見會轟蔡 被運將反應嚇到 - 政治 怪！蔡英文連反駁都看稿？洛杉基向韓示警 - 政治 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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