大陸女星Angelababy（Baby）和黃曉明結婚4年，兩人育有一名4歲兒子小海綿，最近有網友到北海道滑雪，巧遇為母則強的Baby抱著兒子現身，應是私人旅行，同場也偶遇了陳小春一家，網友好奇問：「怎麼老不見黃曉明？」疑惑兩人婚姻狀態。
去年范冰冰逃稅風波爆發，黃曉明與Baby就被暗指為避風頭離婚，但當事人否認，今年《秋晚》黃曉明和Baby雙雙受邀登台表演，不僅刻意安排一前一後登場，連入住飯店都不同房，更使謠言甚囂塵上，但上月黃曉明過42歲生日，Baby準時發文寫下：「生日快樂」，疑間接駁斥婚變。
最近有網友去北海道度假，巧遇綁著雙馬尾辮子的Baby帶著兒子出現，過程中被拍總是親力親為抱著、哄著小海綿，引來網友讚她真是好媽媽，也有人好奇黃曉明為何沒排開行程陪Baby出遊，紛紛說：「baby私下好溫柔」、「曉明哥拍戲忙，連陪孩子的時間都沒有，真是辛苦」、「真的離了嗎」、「小海綿都長這麼大了呀」。
(中時電子報)
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